Выставила беременную за дверь: как Пугачева расправилась с первой женой Киркорова

Первой любовью Филиппа Киркорова была подмосковная красавица Мария Шатланова. Будущий поп-король называл юную модель своей женой, а Алла Пугачева до зубного скрежета ненавидела девушку.

Не секрет, что если Алла Борисовна хотела избавиться от конкурентов, то всегда шла до победного конца. Но в отличие от звезд шоу-бизнеса, которые обвиняли артистку в крахе карьеры, история Марии Шатлановой — это жизненная драма, за которую прежде всего расплачивается поп-король.

Те, кто наблюдал за отношениями Филиппа Киркорова и его нежной возлюбленной, искренне считали Марию Шатланову лучшей из партий знаменитости. Знакомство Филиппа и Маши состоялось в 1988 году, когда студентка Московского авиационного института победила на конкурсе "Мисс Подмосковье". В качестве награды 17-летняя Мария получила приглашение в танцевальный ансамбль. Увидев красавицу на сцене, молодой музыкант сразу же пригласил ее в команду. Ко всему прочему Шатланова оказалась талантливой певицей, что позволило ей занять сразу два места – танцовщицы и бэк-вокалистки.

Со временем девушка стала мелькать в клипах Филиппа ("Атлантида", "Ты, ты, ты", "Вишня") и чисто деловые отношения плавно перетекли в другую плоскость. Поговаривали, что пара даже побывала в загсе, хотя эта информация до сих пор не получила подтверждения. Как бы там ни было, Шатланову и Киркорова связывала любовь.

"Филиппу нравилось, что я отдавалась ему без остатка. Меня не интересовали деньги, было безумно интересно рядом с ним. Я испытывала радость и счастье. Хотя Филипп иногда на мне срывался, а я была очень тихой и спокойной, я понимала, что артисту нужно расслабляться, и не обижалась", — признавалась Шатланова в интервью "Комсомольской правде".

Шесть лет пролетели словно один миг, пока на пути артиста не появилась другая муза. На тот момент Мария уже давно была в курсе, что ее любимый мужчина фанател от Пугачевой. Периодически девушке даже приходилось перекрашивать волосы в фирменный цвет Примадонны. Когда же исполнителю хита "Единственная" удалось дотянуться до своего кумира, связь между влюбленными стала ослабевать.

Киркоров женился на Пугачевой, но при этом оставил Шатланову при себе. Однако это решение мужа исполнительница хита "Миллион алых роз" восприняла в штыки. Филиппу пришлось отказаться от некогда близкого человека. Бывшую жену шоумена выставили за дверь, едва стало известно о ее беременности. Само собой, тогда не обошлось без слухов о причастности к этому радостному событию поп-короля.

"Пугачева меня ненавидела и сделала все, чтобы я ушла от Киркорова! Вот так! Все удивлялись, куда я исчезла. Никуда! Ушла в никуда… Но понимала: нужно выжить! Спасением стала йога. И постепенно жизнь снова заиграла красками", – делилась Мария.

Став востребованным инструктором по йоге, изгнанная муза Киркорова теперь проводит тренинги не только в родной стране, но и за границей. Она не держит зла на Филиппа.

"Я счастлива, что он был в моей жизни! И его искренне благодарю. Это прекрасное, яркое воспоминание моей молодости! Пусть Филипп будет счастлив, удачлив и любим!" — отметила Мария.

Шатланова больше 20 лет замужем за столичным ресторатором Олегом Бацких — отцом ее дочери. Как и у всех, у них бывают непростые времена, но супруги стойко поддерживают друг друга, опираясь на любовь и взаимное уважение. Дочь Анастасия выросла, окончила музыкальную школу, ведет насыщенную творческую жизнь.