ПВО сбила в ночь на 20 мая 273 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 20 мая ПВО сбила 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: в период с 20.00 мск 19 мая до 7.00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО уничтожены дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Волгоградской, Калужской и Курской областей. Беспилотники были перехвачены над Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Тверской и Тульской областями. Ликвидированы неприятельские БПЛА над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Республикой Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей. Также ПВО сбила беспилотники, летевшие на Москву.

Губернатор в Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность защитникам неба. Как написал глава региона в "Макс", ПВО отразила налет украинских беспилотников, направленный на промзону Невинномысска. По последним данным, пострадавших и разрушений нет, однако режим беспилотной опасности в крае пока продолжает действовать.