Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры мужества российских бойцов в ходе спецоперации. Старшина Евгений Варламов с подчинёнными поддерживал наступление штурмовиков. Несмотря на атаки дронов, расчёт арт-установки под командованием Варламова подавил три огневые точки ВСУ. Это позволило передовым отрядам оперативно захватить укрепленные позиции врага.

Рядовой Руслан Вильданов обнаружил пулеметный расчёт противника, который заходил во фланг нашей штурмовой группе, и уничтожил его точным выстрелом из гранатомёта. А после вместе с товарищами вступил в бой с противником на опорном пункте и ликвидировал нескольких радикалов.