Российская армия нанесла новые удары по украинским тылам. Приходят сведения о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Сумах. В Черниговской области повреждена структура "Нафтагаза", которая обеспечивает потребности ВСУ. Это ответ на вражеские атаки по гражданским объектам на нашей территории.

Между тем, в ходе спецоперации накануне подразделения "северян" освободили поселок Волоховка в Харьковской области. В зоне ответственности группировки "Центр" наземные подразделения поддержал экипаж вертолета Ми-28НМ. "Ночной охотник" ракетами поразил замаскированный опорник ВСУ.

На Добропольском направлении расчет беспилотника "Мерлин-ВР" точно скорректировал огонь артиллерии по пункту управления вражескими дронами, который и был уничтожен боеприпасом "Краснополь".

В Сумской области наши "птицы" устроили удачную охоту. Неприятель лишился коптера с воздушным ретранслятором, комплекса Dedrone RF-360 и системы РЭБ "Дамбо".

На Краснолиманском участке фронта экипажи танков Т-90 М "Прорыв" уничтожили замаскированные в лесополосе вражеские блиндажи и живую силу боевиков. Все снаряды легли точно в цель.

Массированный удар по скоплению противника на Днепропетровском направлении нанесли расчеты "Градов". Ударно работали две боевые машины.