Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

Российского лидера встретил почетный караул и глава МИД Китая Ван И.

В Пекине президент России планирует провести переговоры с председателем КНР. По итогам встреч будет принято около 40 документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Основная программа визита намечена на 20 мая. Утром на площади Тяньаньмэнь состоится церемония официальной встречи президента России и председателя КНР. Затем в Доме народных собраний пройдут российско-китайские переговоры - сначала в узком, затем в расширенном составе.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что важнейшим мероприятием предстоящего визита будет обсуждение "за чаем" с Си Цзиньпином самых актуальных вопросов международных проблем.