Эстония решила свалить на Россию вину за украинский дрон

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией прибалтийского государства.

Как написал дипломат в социальных сетях, "эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России". Никаких доказательств вины России Цахкна не привел.

Между тем Польша устроила на границе с Украиной учения с применением дронов. Как предупредил пресс-секретарь Оперативного командования ВС страны Яцек Горышевский, появление беспилотников над соответствующими районами "не связано с каким-либо объектом, пересекающим польскую границу" (цитаты по РИА Новости).

Ранее украинским властям пришлось просить прощения перед официальным Таллином за случившееся. Министр обороны Украины Михаил Федоров связался с эстонским коллегой Ханно Певкуром, чтобы выслушать нотации от прибалтийского государства.

Тем временем в Службе внешней разведки России предупредили, что Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли страны Балтии дронам ВСУ. Теперь беспилотники планируется запускать с территории этих государств.