Почетный караул и дети с флагами: Владимира Путина тепло встретили в Китае

Президент России Владимир Путин начал двухдневный официальный визит в Китай. Во вторник, 19 мая, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пекина.

Высокого гостя лично поприветствовал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И. В рамках торжественной церемонии был выстроен почетный караул. Также рядом с трапом Владимира Путин встретила группа детей , которые размахивали миниатюрными флагами России и Китая.

Из аэропорта Владимир Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".

Как напоминает пресс-служба Кремля, президента России в ходе визита, приуроченного к 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ожидает насыщенная рабочая программа. Москва и Пекин планируют принять совместное заявление на высшем уровне и пакет межправительственных, межведомственных и иных документов. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Владимир Путин подчеркивал, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наши государства уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты — сообща делают всё то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств.