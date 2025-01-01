Наталья Фриске похоронила близкого человека: вот что произошло

Наталья Фриске переживает очередную утрату. 19 мая сестра прославленной артистки Жанны Фриске похоронила свою няню.

О пережитой боли Наталья рассказала на своей странице в соцсети. Она была очень привязана к няне, и уход женщины Фриске тяжело принять.

Обстоятельства смерти няни сестра экс-блестящей не уточнила. Не назвала Наталья и фамилию любимой воспитательницы. В блоге она выставила лишь трогательное черно-белое фото с траурными цветами и изображением горящей свечи.

"Сегодня прощаюсь со своей нянечкой. Любася моя любимая, спасибо тебе за все", — обратилась Фриске к покойной.

Напомним, что Наталья Фриске пробовала свои силы в шоу-бизнесе, но быстро поняла, что это ей не нравится. Сейчас она ведет блог и работает бьюти-мастером.

В начале весны Наталья путешествовала по Азии с мужем Ислямом Малековым и дочерью Луной. Фриске вышла замуж еще в декабре 2025 года. Бракосочетание было тайным: пара отказалась от пышного торжества, ограничившись лишь походом в загс. Интересно, что отношения с Ислямом Наталья долго скрывала от публики — о переменах в ее жизни не подозревали даже родители.