Лето в Москве начнется с дождей и прохладной погоды

Последняя декада весны будет в столичном регионе прохладной, а лето начнется с дождливой и прохладной погоды. Об этом предупредила во вторник, 19 мая, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как написала эксперт в своем MAX-канале, изнывать от жары жители Москвы и Подмосковья будут недолго. Погоду последней пятидневки мая станет определять тыловая часть циклона с центром над Верхней Волгой. Задует северный ветер — температура воздуха не только вернется к норме, но и опустится ниже нее на два-три градуса.

О резком изменении погоды к концу мая предупреждает и руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В беседе с RT специалист отметил, что аномальная жара обещает смениться сильными грозами и шквалистым ветром.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец обещал, что май передаст эстафету тепла июню, который обещает быть на два градуса теплее нормы.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что даже среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".