В Латвии - снова тревога беспилотной опасности. Движение поездов остановлено. В регион как к себе домой продолжают залетать украинские дроны. В Эстонии для борьбы с беспилотниками срочно подняли в небо натовские истребители.

"В данном конкретном случае румынские истребители F-16 сбили один между Ворцьярвом и Польтсамаа. Этот беспилотник упал в довольно болотистой местности, и в настоящее время мы все еще проводим эти поиски", - сообщил Ханно Певкур, министр обороны Эстонии.

В Латвии еще не успели высохнуть чернила на приказе об отставке всего правительства из за недавнего инцидента с появлением украинского дрона, как снова приходится краснеть перед населением: почему же они проморгали очередную атаку? В начале мая дрон ВСУ упал на территории нефтебазы, сегодня создал в стране транспортный коллапс.

Президент использует излюбленное средство - обвинить во всём русских. Но объективные данные говорят о другом. В нашей службе внешней разведки фиксируют: страны Балтии не только в курсе пролетов украинских дронов, но и намеренно дают им зеленый свет, чтобы сократить для ВСУ время подлета до северо-запада России.

"По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Дать согласие на проведение операции Ригу он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить будет невозможно. В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен", - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Власти Прибалтики от сотрудничества с киевским режимом открещиваются: никакого разрешения на использование своего воздушного пространства никто из тройки якобы не давал. (

"Россия лжет о том, что Латвия разрешает какой-либо стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для запуска атак против России или любой другой страны", - сказал Эдгарс Ринкевич, президент Латвии.

Тему оперативно подхватили в Киеве: там только и рады к любой ситуации приплетать русских. В Украинском МИДе подтвердили: дроны действительно принадлежат ВСУ, но в союзническую для них Прибалтику беспилотники отправляет Москва, переключая БПЛА средствами РЭБ. Почему по такой логике тогда они летят в сторону России, а не от нее, ни украинцы, ни прибалты не пояснили. Зато продолжили агрессивно требовать от НАТО в срочном порядке напасть на Калининград.

Фронт для Украины трещит по швам, потому и недостатки своей армии Киев вынужден компенсировать налетами дронов. Это следует из отчета Пентагона. Но сломить ситуацию у ВСУ не выходить.

"Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов не повлияли на общий темп российских военных операций. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники и личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории", - сказано в отчете.

Да и воевать особо некому. На этом фоне в ЕС все чаще говорят о необходимости насильно лишить убежища украинских мужчин призывного возраста, дабы отправить их всех на фронт.