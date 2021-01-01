Все программы выполняются в полном объеме: Собянин рассказал о развитии Москвы

Обсуждения результатов пяти лет работы "Народной программы" не прекращаются даже в кулуарах регионального форума партии "Единая Россия". И все равно это промежуточные оценки, ведь жизнь не стоит на месте, а такие вопросы, как здравоохранение, образование, транспорт, требуют ежедневного внимания - это подчеркивает Сергей Собянин, мэр Москвы, член бюро высшего совета партии.

"В последняя года мы живем период специальной военной операции в условиях жесточайших экономических санкций. Мы с вами несем ответственность за наш город, который является одним из самых мощных экономических мегаполисов мира и центром экономического и культурного развития нашей страны. Мы понимаем эту ответственность и обещание избирателям вместе с президентом под его руководством двигаться к победе", - сказал глава города.

Как сделать Москву еще удобнее и комфортнее для жителей и гостей столицы – это главная задача, которая стояла перед московскими властями за последние годы. Выделить что-то главное невозможно. В каждом секторе есть ощутимые результаты, от которых и зависит качество жизни москвичей.

"Это возрождение городской промышленности, это сформирование мощного транспортного каркаса, это формирование качественной городской среды, это развитие, опережающее развития инфраструктуры и качества жизни каждого москвича. Москва - лучший город Земли. Это не пустой лозунг, это программа наших действий, которые мы реализовали все последние годы и намерены дальше двигаться", - продолжил Собянин.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" – крупнейший в стране промышленный кластер, позволивший возродить технологическую и обрабатывающую отрасль в столице. На производствах – инновационное оборудования и уникальные технологии, разработанные нашими учеными. В этом секторе сегодня трудится больше 800 тысяч человек – зачастую уникальных специалистов, чьи идеи уже с успехом воплощены в жизни Москвы.

"Народная программа" отделения "Единой России" в Москве формировалась с 2021 года и исключительно на основе и инициатив жителей столицы. В общей сложности москвичи направили более 47 тысяч предложений. Многие из них вошли в итоговый документ, который регулярно обновляется и совершенствуется.

Особое внимание Москва уделяет помощи участникам специальной военной операции. Создан Единый центр поддержки ветеранов боевых действий и семей военных, которые сейчас на фронте.

"Сегодня Москва готова и реализует мощнейшую программу поддержки наших Вооруженных сил, создавая новые системы вооружения, электронику и компоненты, одежду, продовольствие, медикаменты", - сказал мэр в ходе выступления.

Москва является площадкой номер один по поддержке военно-промышленного комплекса, развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие и сервисные центры.

"Мы поддерживаем наших ребят, которые воюют на специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения, туда уже отправлено больше 100 тысяч наших бойцов. Мы, конечно, поддерживаем их семьи, их матерей, жен, детей и будем это делать и впредь", - добавил глава города.

Усилиями Москвы возрождается жизнь в городах-побратимах – Луганске и Донецке. Восстановлены миллионы квадратных метров дорог, построены, отремонтированы и реконструированы тысячи жилых домов, школ, детских садов и больниц.

"Территория стремительно развиваются. Строятся самые лучшее в мире школы, поликлиники, больницы, парки. Нужно выделить те вещи, которые были, которые делает Москва - это бесплатные обеды для детей в школах, это бесплатное дополнительное образование, которое давать детям семей участников СВО", - рассказал Дмитрий Саблин, участник СВО, депутат Госдумы, член партии "Единая Россия".

Столичная программа реновации – крупнейшая за всю историю Москвы. Устаревшие и заброшенные промышленные зоны за пять лет превращены в современные жилые кварталы. Ключи от новых квартир получили уже четверть миллиона москвичей. Когда программа завершится, в новое жилье переедет каждая десятая московская семья. Однако улучшение жилищных условий - это только часть задачи.

"В Москве, например, абсолютно уникальный подход к социальной защите плательщиков ЖКХ, потому что если большинство регионов стараются сдерживать цены, помогая и богатым, и бедным, то в Москве ориентируется именно на людей с низкими доходами. И поэтому тот порог, после которого каждая московская семья может получить субсидии на оплату ЖКХ, он самый низкий в стране", - указала Светлана Разворотнева, депутат Госдумы, член партии "Единая Россия".

Впечатляют и итоги развития транспорта. Объемы строительства метро и МЦК - крупнейшие за всю историю Москвы и страны в целом. В ближайшее время появится ещё две новые линии метро, а свои станции обретут жители Гольянова и Сколкова. По словам мэра, главная задача - чтобы подземка была в шаговой доступности для каждого москвича.