На развитие программы "Университетские смены" в новых регионах выделят свыше 150 млн рублей

Свыше 150 миллионов рублей направит правительство на развитие программы "Университетские смены" в новых регионах страны. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Суть проекта - дать возможность будущим студентам поближе познакомиться с выбранным вузом и профессией: понять, как устроены факультеты, пожить в кампусе. Уже в этом сезоне, а он посвящен педагогике, участниками проекта смогут стать две с половиной тысячи школьников из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В целом же к программе присоединились более 100 университетов и институтов разных направлений.

Еще одной темой совещания стала развитие транспортных маршрутов в Крым и Севастополь, куда в летний сезон отправляют миллионы туристов со всей страны.