Сын раскрыл правду об одиночестве Маргариты Тереховой

Маргариту Терехову россияне запомнили по яркой роли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Для многих она до сих пор остается несравненной Миледи.

Личная жизнь у актрисы была бурной, но ее нельзя назвать абсолютно счастливой. Терехова трижды была замужем. Вячеслав Бутенко, Савва Хашимов и Георгий Гаврилов были сражены наповал красотой Маргариты, но не смогли вынести ее тяжелый характер.

Актриса из-за коротких браков не особо переживала. Понимала, что не каждый мужчина был готов жить с такой сильной личностью, так что Терехова из раза в раз оставалась одинокой, но не печалилась из-за этого. Говорят, что Маргарита могла без всякой жалости разорвать связь с партнером, если считала, что та себя изжила.

"Ей вообще особо никто не нужен был, если честно. Но при этом она очень легко принимает людей и так же легко от них избавляется, если вдруг что. Не представляю человека, который мог бы составить ей пару, такого не может быть. Это обжигающе сложно — находиться рядом с ней", — вспоминал сын Маргариты Александр Терехов в одном из интервью.

Напомним, что уже несколько лет Терехова не выходила к людям, и это не ее прихоть. Артистка серьезно больна: она прикована к кровати и не узнает даже родную дочь. Любимица публики около 20 лет страдает от болезни Альцгемейра. Заболевание развивалось стремительно, актриса довольно быстро поняла, что больше не может сниматься в кино и вести светскую жизнь. Сейчас Маргарита Борисовна прикована к постели и не узнает даже самых близких.