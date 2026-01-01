Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

Как рассказали на Даунинг-стрит во вторник, 19 мая, соответствующая лицензия начнет действовать с 20 мая 2026 года.

Документ является бессрочным, однако подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел — он вправе отозвать лицензию, пролонгировать ее или приостановить, сообщает РИА Новости.

В феврале британские власти вывели из-под действия рестрикций нефтепровод "Дружба", по которому продолжали получать российскую нефть Словакия и Венгрия. С тех пор ситуация на мировых энергетических рынках существенно ухудшилась в свете войны на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.

На этом фоне антироссийские санкции больно бьют по самим европейцам: в их странах резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров, власти призывают граждан экономить электроэнергию.