Калининградский губернатор предостерег НАТО от агрессии: "Мгновенный ответ получат"

Калининградская область надежно защищена, поэтому любые враждебные действия встретят мощный отпор. Так губернатор региона Алексей Беспрозванных прокомментировал призывы главы МИД Литвы к НАТО атаковать российский эксклав.

Как напомнил Беспрозванных в эфире "Вестей", "у нас сегодня проходят совместные с Белоруссией учения по применению ядерных сил в случае агрессии", а также регион защищает Балтийский флот. По словам политика, угрожать Калининграду при таких вводных данных можно, "только имея нездравый смысл".

Жители области воспринимают заявления политиков из недружественных стран спокойно, поскольку "уже не раз такие угрозы были". Калининградцы "уверены в защите нашего региона, служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы, чтобы защитить наш регион", подчеркнул губернатор.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, напомнил про предостережения, "которые мы транслируем западным оппонентам по обе стороны Атлантического океана о создаваемых ими рисках и решительном настрое России военно-технически парировать любые вновь создаваемые для нас угрозы". Москва делает это регулярно "в расчете остудить "горячие головы" в натовских столицах", сообщает ТАСС.

Ранее, после очередной порции угроз из Литвы "нейтрализовать" Калининград, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Калининград есть и будет российским регионом на Балтике, хотя враждебная риторика членов НАТО — "повод для глубокой обеспокоенности".