Усольцевы могли стать жертвами таежных сектантов: убили, а тела зарыли

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

15 мая спасатели возобновили поиски семьи по заявке следователей. Поисковики проверят район деревни Кутурчин. В операции будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники. Они вновь осмотрят труднодоступный ландшафт в районе Кутурчина и постараются обнаружить любые зацепки, не вскрывшиеся ранее.

Криминалист Михаил Игнатов объяснил, почему следователи поручили еще раз обследовать район пропажи Усольцевых. Появились данные, что семью могли убить таежные сектанты.

"Можно предположить, что с небольшой долей вероятности Усольцевы стали жертвами сектантов для заклинаний или обрядов, после чего их могли умертвить, а тела зарыть", — заявил криминалист в беседе с NEWS.ru.

По словам Игнатова, в районе Кутурчина не так много сект, и их быстро бы отработали на предмет исчезновения людей. "Усольцевых пытаются найти, так как все-таки пропала семья, общественный резонанс, нужны ответы. Их ищут, чтобы поставить точку в этом деле", — отметил специалист.