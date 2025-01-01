В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал во вторник, 19 мая, первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как заверил Мантуров, этот самолет, инициативно разработанный российскими авиастроителями, наряду с уникальными боевыми характеристиками будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, сообщает "Интерфакс".

В декабре 2025 года Су-57 впервые поднялся в небо с перспективным двигателем пятого поколения. Разработчики сообщали, что новая силовая установка с кодовым названием "изделие 177" обладает повышенной тягой и расходует меньше топлива во всех режимах. Это дополнительно усилит летные характеристики истребителя и обеспечит задел для его дальнейшего совершенствования.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что самолеты ВКС России превзошли авиацию Североатлантического альянса. В целом российская авиастроительная отрасль стала более современной и эффективной.