Минздрав: России не грозит лихорадка Эбола

Рисков распространения лихорадки Эбола в России нет. В этом заверил во вторник, 19 мая, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo была зафиксирована в Демократической республике Конго и Уганде — количество летательных исходов превысило 130. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова напомнила, что Россию защищает от завоза инфекционных болезней "Санитарный щит": "Идет строгий контроль, любой завоз будет сведен к нулю, так что заболевание не получит распространения".

В Российском союзе туриндустрии заверили, что вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола в Африке в настоящий момент не затрагивает популярные направления отдыха туристов из России. В ДР Конго идет гражданская война, поэтому российские операторы не возят туда туристов.

Между тем академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подтвердил, что лихорадка Эбола опаснее, чем хантавирус — у первой болезни "больше шансов на распространение". Однако глобальное распространение лихорадки Эбола, по мнению Онищенко, маловероятно, сообщает РИА Новости.