Татьяна Брухунова влезла в скандал с Олегом Меньшиковым: сказала вслух то, о чем многие подумали

Юра Борисов дебютировал на театральной сцене. Номинант на премию "Оскар" сыграл главную роль в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Вот только премьера обернулась громким скандалом.

Постановку разнес художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Народный артист России заявил, что в спектакле "нет ни одной мысли" и назвал его театральной катастрофой.

Слова мэтра задели молодого актера Андрея Максимова, сыгравшего в "Гамлете" Лаэрта. Артист публично нахамил Меньшикову на его странице в соцсети, посоветовав Меньшикову пропить таблетки, укрепляющие нервную систему.

За народного артиста России вступилась жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Заядлая театралка высказала все, что думает о "Гамлете" в МХТ имени Чехова.

"Я, конечно, не Олег Меньшиков, чтобы разнести увиденное, как это сделал народный артист, но пару слов всё же оставлю. Когда встречаются неокрепшие умы, самоуверенность и пресловутое "я так вижу", получается ЭТО!" — заявила Татьяна.

По словам Брухуновой, она не первый год ходит на различные премьеры, как к признанным мэтрам, так и к молодым режиссерам, но то, что сделали с пьесой Шекспира в МХТ имени Чехова Татьяну возмутило.

"Полтора часа вообще не могла понять, что происходит и почему я здесь? Почему пятеро молодых и не бесталанных людей играют в игру с матерщиной (без необходимости), манерничают, с зажатыми голосами и полным отсутствуем ощущения сцены и пространства внутри неё корёжатся, как сны при температуре 40", — призналась жена Петросяна.

Татьяна дала жесткую оценку спектаклю. "То, что я видела сегодня, — это, уж извините, профанация", — резюмировала Брухунова.