США сделали заявление о передаче иранского урана России: "Мы не в восторге, но..."

Возможность передачи России обогащенного урана, имеющегося в распоряжении Ирана, входит в число вопросов для обсуждения на переговорах Тегерана и Вашингтона. Это признал во вторник, 19 мая, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Однако, как заверил политик, "в настоящее время наш план заключается не в этом". Вэнс подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не в восторге от таких предложений, но вариант все-таки обсуждается.

Также американский вице-президент заявил, что не хочет "давать обещаний относительно переговоров в предварительном порядке по какому-либо из конкретных вопросов" (цитаты по ТАСС).

Ранее телеканал Al Hadath сообщал со ссылкой на текст проекта соглашения по урегулированию конфликта между США и Ираном, что Тегеран согласен "передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях". Детали о пресловутых условиях не приводились.

До того иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи выразил благодарность Москве за предложение помочь с вывозом обогащенного урана. Дипломат подчеркивал, что "мы всегда консультировались друг с другом по всем международным, региональным и двусторонним вопросам".

Глава МИД России Сергей Лавров напоминал, что Иран, как и любое другое государство — участник Договора о нераспространении ядерного оружия, имеет полное право на обогащение урана в мирных энергетических целях.