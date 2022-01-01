Минобрнауки хочет обсудить с США возобновление обмена студентами

В Минобрнауки заявили о готовности к обсуждениям по возобновлению студенческих обменов с США, сообщили "Известиям" в ведомстве.



В министерстве уточнили, что вопрос ранее обсуждался во время мартовского визита депутатов Госдумы в США.



Также в Минобрнауки напомнили, что в рамках концепции, утвержденной Владимиром Путиным 5 сентября 2022 года, РФ продолжает развивать культурное, научное, образовательное и спортивное сотрудничество "с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США".



"В этой связи Минобрнауки России готово обсудить встречные шаги и договоренности по студенческим обменам, достигнутые в ходе визита депутатов Госдумы в США, в случае проявления заинтересованности с американской стороны. В настоящее время в российских университетах обучаются 97 студентов из США", — заявили в министерстве.