Путин и Си Цзиньпин обменялись дружескими рукопожатиями на площади Тяньаньмэнь

Сегодня основной день официального визита Владимира Путина в Китай. В Пекине запланирована насыщенная программа. Утром президент России прибыл для торжественной церемонии на площадь Тяньаньмэнь перед Домом народных собраний, где и пройдут переговоры на высшем уровне.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись дружескими рукопожатиями, а затем поприветствовали делегации двух стран. Под залпы орудий прозвучали государственные гимны России и Китая. А затем прошел военный парад. Церемония продлилась около 15 минут. И лидеры двух государств направились в Дом народных собраний, где обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

Путин и Си Цзиньпин побеседуют в узком кругу, а затем продолжат работу в расширенном формате с участием делегаций. Российская в этот раз особо внушительная.