По всей России продолжается набор на военную службу по контракту

Во всех российских регионах идет набор на военную службу по контракту. Новобранцам помогают выбрать будущую воинскую специальность, а затем они проходят всестороннюю подготовку. На полигонах - опытные инструкторы - ветераны СВО помогают отработать необходимые навыки.

Новобранцы работают по специальной программе - условия учений максимально приближены к боевым. Блиндажи, траншеи и опорные пункты - один в один повторяют реальные позиции противника.

Бойцы проводят на полигоне практически все время. Кроме навыков ведения боя, осваивают тактическую медицину, минно-взрывное дело, учатся пользоваться связью. Рассказывают, что поначалу было тяжело, но со временем привыкли. Да и мотивация сильнее любой усталости.

На другом конце страны - в Приморье - тоже учатся защищать Родину. Отрабатывают работу “двоек” и “троек”. Улучшают слаженность подразделения. На этой тренировке бойцы учились работать в “серых”, то есть никому не подконтрольных зонах конфликта. Это особые территории, где правила разведки и боя другие.

Работать в “серых зонах” предстоит и операторам БПЛА. В деле пилотирования много теории, поэтому перед выходом на полигон больше времени они проводят в классах. А выйдя на учебную площадку, тренируются уже вместе со штурмовиками. Так “птичники” и “штурмы” повышают боевые навыки друг друга. Первые учатся поражать движущиеся мишени, вторые - уходить от атаки беспилотников.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную.

В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.