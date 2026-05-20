Военнослужащие 92-го отдельного противотанкового батальона ВСУ остались без снабжения в Сумской области.

Боевиков перебросили под Сумы еще в середине апреля. Сейчас у них нет еды, бронежилетов и прочего обеспечения. Военные пытаются получить необходимую помощь через волонтеров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее сообщалось, что пути подвоза продуктов и воды регулярно перерезаются из-за интенсивных ударов беспилотников по дорогам. Наземный транспорт использовать практически невозможно, поэтому снабжение приходится сбрасывать с дронов.

Кроме того, в Сумской облатси среди ВСУ стремительно распространяется хантавирус, которому способствует нашествие грызунов, антисанитария и ослабленный иммунитет у военнослужащих.