Сенат США ограничил Трампа в военных решениях по Ирану

Сенат США с восьмой попытки впервые одобрил резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана.

Авторами инициативы выступили сенаторы-демократы. За документ отдали 50 голосов против 47, сообщает CBS News. Документ требует прекратить боевые действия против Ирана до получения официального разрешения Конгресса.

Однако если резолюция будет одобрена обеими палатами Конгресса, президент США Дональд Трамп может воспользоваться правом вето и заблокировать ее. В Белом доме уже намекнули, что используют это право.

Согласно Конституции США, только американский Конгресс наделен правом объявлять войну. Президент обязан консультироваться с Конгрессом перед тем, как направить армию США за рубеж.