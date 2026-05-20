Москва раскрыла условие поставок газа в Европу

Россия будет руководствоваться собственными интересами в вопросе о поставках газа в Европу.

Все заявки будут рассматриваться по отдельности в индивидуальном порядке, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

В настоящий момент Москва прорабатывает возможность отказа тем странам, которые не хотят сотрудничать с Россией, но при этом пытаются получить газ обходными путями.

"Те, кто громко говорят, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться", - сказал дипломат.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от российского топлива. Для краткосрочных контрактов на импорт СПГ запрет начал действовать 25 апреля, для долгосрочных начнет действовать с 1 ноября 2027 года. Для краткосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа - с 17 июня 2026, для долгосрочных - с 1 ноября 2027 года.

Свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что нашей стране может быть выгодно ускорить прекращение поставок топлива в Европу. Глава государства поручил правительству проработать варианты поставок на другие рынки.