Паулина Андреева развелась с Федором Бондарчуком

В середине апреля Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком. Теперь стало известно, что супруги стали свободными людьми.

Согласно судебным данным, Паулина Андреева подала документы на развод 15 апреля. Накануне, 19 мая, мировой суд удовлетворил иск актрисы, передает Starhit.

Слухи о проблемах в семье артистов ходили уже давно. Так, еще год назад Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки. Однако точно неизвестно, что стало причиной развода.

Недавно в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук недолго страдал от одиночества. Ходят слухи, будто именитый режиссер увлекся актрисой Викторий Исаковой, которая недавно овдовела.

