ФСБ сорвала теракт в Краснодарском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Краснодара за сотрудничество с украинскими террористами. По заданию кураторов из Киева злоумышленник планировал теракт на железной дороге.

По данным следствия, житель Краснодара был завербован через мессенджер Telegram представителем запрещенной на территории России украинской террористической организации. Он планировал поджог объекта энергообеспечения на железной дороге с использованием самодельных зажигательных устройств

Также злоумышленник распространял в интернете ложную информацию, дискредитирующую ВС России. Фигурант публиковал призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и о приготовлении к совершению теракта, подозреваемый помещен под стражу, передает ТВЦ.