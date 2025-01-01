Стало известно, как Дранга и Муцениеце назвали дочь, которую от всех скрывают

В начале зимы 2025 года Агата Муцениеце родила первенца Петру Дранге. Но лишь сейчас стало известно, как супруги назвали ребенка.

О том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. А в конце того же года супруги стали родителями.

Агата и Петр предпочитают не выставлять напоказ детали своей частной жизни. До сих пор пронырливые журналисты и особо наблюдательные поклонники не заметили в соцсетях пары ни единой публикации, на которой можно было бы увидеть или услышать ребенка.

"Очень хочется уберечь маленькую. Вообще ничего не хочется рассказывать, если честно, чтобы не давать повод обсуждать", - объясняла Агата Муцениеце, почему скрывает дочку.

Неизвестно даже, как зовут малышку, которой скоро исполнится полгода. Сама актриса, когда еще находилась в положении, утверждала, что рассматривается несколько вариантов. Это были такие имена как Александра, Вера и Варвара. "Мы решили, что, когда дочь родится, посмотрим на нее и тогда уже определимся с именем", - сообщила артистка.

И вот теперь в близком кругу артистов рассказали, что Муцениеце и Дранга назвали дочь Верой. Якобы имя выбирал музыкант, передает "КП".

Напомним, что для Петра Дранги этот ребенок стал первенцем. А вот у Агаты Муцениеце есть сын Тимофей и дочь Мия от первого брака с Павлом Прилучным.

