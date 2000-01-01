Встреча давних друзей: что обсудили Путин и Си Цзиньпин

Встреча давних друзей и углубление стратегического партнёрства. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине и приняли участие в подписании десятков совместных документов. Основной день официального визита Владимира Путина в КНР насыщен событиями и встречами. На повестке весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

За пять минут до начала церемонии - у Дома народных собраний Китая - уже всё готово. Слева стоит оркестр. По центру почетный караул. Мы видим, как автомобиль Владимира Путина подъезжает к Дому народных собраний. Здесь его уже ждёт председатель КНР Си Цзиньпин. Торжественная церемония встречи российского лидера начинается.

Сначала рукопожатие. Затем представление делегаций. Российская смотрится очень внушительно. Лидеры проходят в центр площади. Звучат гимны России и Китая. Но в знак уважения - наш исполняется первым.

Происходит это под аккомпанемент орудийных залпов. Что, конечно, добавляет торжественности церемонии. Вот лидеры проходят вдоль почетного караула. А затем мимо китайских школьников, которые синхронно начинают приветствовать Владимира Путина.

Но и это ещё не конец. Сделав круг, Владимир Путин и Си Цзиньпин возвращаются в центр площади. Слушают "Подмосковные вечера" в исполнении китайского военного оркестра. Ну а завершает церемонию военный парад.

А это уже кадры совместного фотографирования лидеров перед стартом переговоров. Первый их этап проходит в узком составе. Затем список участников переговорного процесс расширяется. Как и круг обсуждаемых тем. Речь о сотрудничестве в самых разных областях. От образования до энергетики. Поставки нефти из России в Китай с начала года выросли на треть. На фоне кризиса в Ормузском проливе увеличиваются и закупки газа. Поэтому на переговорах большое внимание - проекту "Сила Сибири - 2".

"Локомотив экономического сотрудничества - российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надёжного поставщика ресурсов. А Китай ответственного потребителя этих ресурсов. В числе приоритетов крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях", - отметил Путин.

Список совместных проектов обширен. И после этого визита он стал ещё больше. По итогу российско-китайских переговоров подписано несколько десятков документов. Лидеры договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в этом году исполнилось 25 лет.

"За 25 лет с даты подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении многополярного мира", - отметил Путин.

Эта тема - лейтмотив российско-китайских переговоров. Но на первом месте все же взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас товарооборот между нашими странами превышает 200 миллиардов долларов. Но, по словам обоих лидеров, это далеко не предел.

"Несмотря на сложные условия, товарооборот между нашими странами вырос на двадцать процентов. Необходимо не сбавлять темп. Содействовать широкомасштабному взаимовыгодному сотрудничеству во благо развития двух стран", - сказал Си Цзиньпин.

Особое внимание уделяется взаимодействию в области образования. Этот год 2027-й объявлены перекрестными годами российско-китайского сотрудничества в данной области. Уже сейчас десятки тысяч российских студентов учатся в Поднебесной. А китайских - в России. Образование в нашей стране получил и Пэн Пай. Мальчик, которому посчастливилось с фотографироваться с Путиным в ходе первой поездки российского президента в Китай. Было это в 2000 году. И вот теперь новая встреча.

Программа российского президента в Китае на этом не заканчивается. Впереди еще торжественный прием. Чайная церемония. Особый формат доверительный формат, предложенный китайской стороной.