Путин и Си Цзиньпин продлили действие Договора о дружбе

Действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая официально продлено. Пролонгация единогласно одобрена лидерами двух стран во время визита российского президента Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Российско-китайские переговоры на высшем уровне завершились в Пекине. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла в Доме народных собраний, она длилась почти три часа. Стороны обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку, передает РИА Новости.

Российский лидер назвал подписанный 25 лет назад Договор о дружбе и сотрудничестве фундаментальной основой для развития взаимодействия России и Китая по всем направлениям. Путин подчеркнул, что отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень. Также президент России отметил успехи в экономическом сотрудничестве Москвы и Пекина: за четверть века товарооборот вырос более чем в 30 раз, уже несколько лет подряд он превышает отметку в 200 миллиардов долларов. По словам Путина локомотив сотрудничества – энергетика: Россия выступает надежным поставщиком, а Китай — ответственным потребителем.