В Общественной палате стартовала выставка "Тыл и фронт: общая победа"

"Тыл и фронт: общая победа" - выставка с таким названием открылась в Общественной палате России.

Экспозиция рассказывает о восстановлении городов Луганской народной республики, которым оказывает помощь Татарстан. А также участию бойцов из этого региона в спецоперации.

На снимках военнослужащие, волонтёры, строители, спасатели. Представлены кадры разрушенных и уже восстановленных школ, детских садов, больниц, спортивных объектов. Также на открытии выставки показали документальный фильм о том, как добровольцы поддерживают военных на передовой.