Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Макара Золотаревского

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 2-летнего Макара Золотаревского из Карелии. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более 4-х миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё почти 3 миллиона 300 тысяч рублей.

У мальчика очень редкое, смертельное, заболевание - митохондриальная миопатия. Макар перестал ходить, не может жевать и держать голову. Чтобы спасти ребёнка, нужны специальные препараты. Без них мальчик не выживет.

Мы продолжаем помогать Макару все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!