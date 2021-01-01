Марина Федункив не пустила молодого мужа смотреть на ее роды

Марина Федункив в новом интервью рассказала, как ей не везло в личной жизни, а также объяснила, почему отказалась от модных нынче партнерских родов.

Популярная комедийная актриса стала новой гостьей шоу Басты "Вопрос ребром". Суть программы в том, что вопросы задает не только ведущий, но и зрители в зале. Они бывают подчас весьма провокационными. Например, у Марины Федункив спросили, ради какого блюда она согласилась бы на интим, если бы была "тарелочницей".

"Я "тарелочница"?! Кошмар какой. Слушайте, да я сама угощу мужика. Всю жизнь это делала. У меня все были нищеброды. Так, что это они были „тарелочниками“, а не я. Это сейчас что-то фартануло!" - со смехом высказалась Федункив.

Напомним, что летом 2021 года вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе артистки на 13 лет. Юмористка забеременела от молодого супруга и в 53 года сама родила сына. Счастливые родители назвали мальчика Теодором в честь деда. Федункив говорит, что родив наследника, она исполнила свою самую заветную мечту.

Интересно, что на родах молодого супруга Федункив не было. Она категорически против модных нынче партнерских родов. "Он у меня пришел, когда уже ребенка из меня вытащили. Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так", - заключила артистка.

