Путин назвал образцовыми отношения Россия и Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе визита российского лидера в Китай подписали ряд документов. Среди них - заявление об углублении отношений России и Китая, продление Договора о дружбе и Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В ближайшее время она будет опубликована.

В ходе совместного заявления после подписания лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения вышли на новый рубеж. Объем взаимной торговли двух стран составляет 200 млрд долларов. Он подчеркнул, что Москва и Китай должны оставаться друг для друга стратегическим оплотом.

Владимир Путин в свою очередь поблагодарил Си Цзиньпина за теплый радушный прием. Нынешний визит проходит в юбилейный год российско-китайских отношений, сказал президент. Сейчас отношения достигли беспрецедентного уровня и продолжают развиваться. По мнению Путина, отношения Россия и Китая являются образцом того, как сегодня надо строить отношения между странами и народами.

"Они самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры", - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия и Китай являются важными торговыми партнерами друг друга, а товарооборот составляет почти 240 миллиардов. Россия является одним из ключевых поставщиков в Китай энергоносителей и готова и дальше оставаться надежным поставщиков. Развивается промышленная кооперация, и сотрудничество в области атомной энергетики.