Песков заподозрил приступ безумия у желающих напасть на Калининград

Заявления на грани безумия – так оценил пресс-секретарь президента России высказывания главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении на Калининградскую область. Настолько оголтелые политики вряд ли способны на какие-то продуманные изощренные действия, считает Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал на призывы литовского министра к НАТО. Будрис в интервью немецким СМИ заявил: альянс должен "показать русским", что может проникнуть в Калининградскую область, которую он назвал "небольшой крепостью".

По словам Пескова, серьезно относиться к подобным высказываниям не стоит. Они скорее свидетельствуют об оголтелости литовских политиков, сказал Песков журналисту "Вестей" Павлу Зарубину. Ранее заявления Вильнюса оценил зампредседателя Совбеза России. Дмитрий Медведев назвал русофобские выпады Прибалтики "лаем моськи".