В России продолжаются учения по подготовке и применению ядерных сил

В России сегодня второй день масштабных учений по подготовке и применению ядерных сил. В них принимают участие более 64 тысяч военнослужащих и почти восемь тысяч единиц техники.

В том числе свыше двухсот пусковых установок, около 140 летательных аппаратов, десятки кораблей и подводных лодок. Как сообщают в Минобороны, в ходе манёвров отработано приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности.

Обеспечена доставка ядерных боеприпасов на позиции и подготовка к ракетным пускам. Особое внимание уделяется совместной подготовке к применению ядерного оружия, размещённого на территории Белоруссии.