Китай продлил на год безвизовый режим с Россией

Россиянам в ближайшее время не понадобится виза для поездки в Китай. Пекин принял решение продлить безвизовый режим на год. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По словам дипломата, решение о продлении принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией. Режим будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Го Цзякунь пояснил: граждане России могут въезжать в Китай с обычными паспортами - для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей или транзита. Если они планируют находиться на китайской территории до 30 дней, то виза им не понадобится, передает ТАСС.