Стив Уиткофф собирается в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее време.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дата и программа пребывания Уиткоффа в Москве не раскрывается. Никаких других подробностей пока не приводится.

"В ближайшее время", – сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

В апреле сообщалось, что участие США в мирных переговорах по Украине временно приостановлено из-за плотной занятости ближневосточным направлением своей внешней политики. Однако Москва и Вашингтон ведут активные контакты по телефону.