МВД составило типичный портрет нападающих на школы подростков

МВД составило портрет подростков, нападавших на школы несовершеннолетних.

В подавляющем большинстве случаев, это дети из полных и внешне благополучных семей. Оба родителя работают – чаще всего в сфере образования или в правоохранительных органах, заявил замглавы ГУ по противодействию экстремизму МВД России Александр Богданов.

Нападающие подростки не пропускают занятия, получают в школе хорошие отзывы и не состоят на учетах. Из-за этого они находятся вне поля зрения профилактической системы, отметили в МВД.

За минувший год было совершено 11 нападений учениками на собственные школы. 21 атаку удалось предотвратить. Правоохранители проводят тщательный анализ всех обстоятельств подобных происшествий, изучая личности нападавших.