Планирование украинским лидером Владимиром Зеленским новых ударов по России никак не способствует мирному урегулированию конфликта. Российские военные примут меры, чтобы противостоять угрозам, доносящимся из Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: он не сомневается, что действия ВС России направлены на то, чтобы минимизировать, прежде всего, риски для населения. Песков подчеркнул: именно Зеленский является главным препятствием мирного решения конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря, Москва на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции. СВО продолжится, пока Россия не достигнет своих целей, приводит слова Пескова ТАСС.