Песков: Российские военные примут меры против угроз Зеленского

Планирование украинским лидером Владимиром Зеленским новых ударов по России никак не способствует мирному урегулированию конфликта. Российские военные примут меры, чтобы противостоять угрозам, доносящимся из Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: он не сомневается, что действия ВС России направлены на то, чтобы минимизировать, прежде всего, риски для населения. Песков подчеркнул: именно Зеленский является главным препятствием мирного решения конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря, Москва на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции. СВО продолжится, пока Россия не достигнет своих целей, приводит слова Пескова ТАСС.