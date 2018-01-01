Мать Топалова предупредила Тодоренко перед свадьбой: вот о чем ведущая молчала годами

В 2018 году Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова. Но лишь сейчас известная ведущая рассказала, о чем ее предупредила будущая свекровь.

В новом интервью Регина Тодоренко вспомнила, что перед тем, как оформить отношения с Владом Топаловым, влюбленные планировали пожить вместе. Таким образом певец и ведущая хотели проверить, насколько они подходят друг другу и стоит ли рассчитывать на брак.

Однако стоило Тодоренко только заикнуться об этом, как будущая свекровь ее предупредила. "Она вдруг задала патовый вопрос: "А зачем съезжаться? Женитесь сразу и живите вместе!". Я отвечаю: "Ну нам же надо узнать друг друга, присмотреться. Вдруг что-то не понравится?". На что Татьяна Анатольевна моментально отреагировала: "Доченька, а разве ты не знаешь? В семейной жизни всё не понравится!". Я, помню, так захохотала в тот момент! Ведь это чистая правда. Внутри семьи многое может не нравиться, многое может быть неудобно, но в этом-то и есть волшебство — когда вы друг друга немного "обтачиваете" и становитесь деталями одного паззла, который разрастается с появлением детей", - высказалась Регина для "КП".

Напомним, 25 сентября 2025 года Тодоренко родила третьего ребенка от Топалова. Мальчика назвали Федором. Также супруги воспитывают сыновей Михаила и Мирослава.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>