"Мы идем дальше вместе или порознь?": Регина Тодоренко и Влад Топалов оказались на грани расставания

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Почти сразу после свадьбы у них родился первенец Михаил, а летом 2022 года на свет появился сын Мирослав. В сентябре 2025 года популярная телеведущая родила певцу третьего ребенка. Мальчика назвали Федором.

Супруги могут только мечтать о декрете. Тодоренко и Топалов продолжают работать, причем на съемки и в командировки часто берут с собой троих детей. "Я считаю, пусть лучше дети будут с мамой и папой в экспедиции, чем за тысячи километров без нас. И ,как мне кажется, когда малыши видят родителей, занимающихся любимой работой, этот опыт точно идет им на пользу. Мы встраиваем детей в нашу с мужем жизнь, она у нас разная, очень контрастная, но самое главное, что все трудности и радости мы проходим вместе", - объяснила Регина.

При этом Тодоренко и Топалов не скрывают, что в сложных ситуациях их спасает няня. Впрочем, трудности переживает пара не только с детьми. Это со стороны может показаться, что в отношениях у Регины и Влада все безоблачно. На самом деле это не так.

Однажды пара и вовсе оказалась на грани расставания. Топалову и Тодоренко помог семейный психолог, передает "КП". "Именно в семейной терапии я осознала, что наши отношения важны не только мне, но и важны мужу, потому что именно он и стал инициатором обращения к психологу — ему хотелось разобраться: мы идем дальше вместе или порознь? Тогда-то я и поняла, что могу быть уверена в нем", - отметила Тодоренко.

