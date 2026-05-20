Балкон с детьми рухнул во время съемки фото в школе в Севастополе

Десять детей госпитализированы после обрушения балкона в школе.

Инцидент произошел в школе №13. Выпускники вышли на балкон, чтобы сделать общую фотографию класса. Конструкция не выдержала и обвалилась. Дети получили травмы и ушибы различной степени тяжести. 10 учеников попали в больницу.

В школе начали проверку. Причины обрушения установят в ходе тщательного расследования, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На месте работают экстренные службы, передает РИА Новости.

В школе около года назад проходил капитальный ремонт: были обновлены инженерные коммуникации, заменены окна и двери, приведены в порядок фасады, пишет telegram-канал Baza.