Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением по Украине

Москва и Пекин убеждены в необходимости устранения первопричин конфликта на Украине. Единое мнение российской и китайской стороны отражено в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам завершившихся в китайской столице переговоров.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля, первопричины кризиса необходимо устранить для обеспечения безопасности, при полном соблюдении принципов Устава ООН. Россия и Китай поддерживают все усилия, которые ведут к установлению долгосрочного и устойчивого мира на Украине.

Москва и Пекин выступают за продолжение поиска путей решения конфликта через переговоры. Российская сторона отметила объективную и непредвзятую позицию Китая в этом вопросе. Москва приветствует стремление китайской стороны играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, говорится в заявлении.