Украинская армия потеряла за сутки около тысячи боевиков в зоне СВО

ВС России продолжают специальную военную операцию. Потери противника в зоне СВО за сутки составили около 1 тысячи боевиков, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Уничтожены склады боеприпасов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Уничтожены зенитная самоходная установка "Gepard" и танк Leopard производства ФРГ. Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы. Также ПВО ликвидировала 780 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.