Складской комплекс горел ночью под Дмитровом

Подмосковная прокуратура контролирует установление причин крупного пожара, который произошел накануне вечером под Дмитровом. В селе Белый Раст горел складской комплекс на площади в пять тысяч квадратных метров.

Зарево можно было видеть далеко от места происшествия, а запах ощущали жители даже в соседних округах. Помимо прочего, горели фуры с товарами. Также очевидцы сообщали о взрывах газовых баллонов. В какой-то момент была угроза, что пламя перекинется на соседний лесной массив, но этого удалось не допустить.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар глубокой ночью. Информации о пострадавших не поступало.