Собянин, Кравцов и патриарх Кирилл поприветствовали участников парада кадет

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, министр просвещения России Сергей Кравцов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в параде кадетского движения Москвы. Это ежегодная традиция. Чтобы пройти торжественным маршем по Поклонной горе, в столицу приехали и кадеты из других городов России, а также республики Беларусь.

Сегодня здесь говорят без слов, только чеканный шаг и стук сердец. О солдатской выправке эти ребята с малых лет знают не понаслышке. На лицах улыбки, в глазах переживание. День сегодня ответственный. Парад кадетского движения Москвы - как дань памяти тем, кто победил тогда, 81 год назад, и тем, кто сейчас защищает Родину.

Еще раз - прогон музыкальных композиций и оправка формы перед финальным построением в парадные расчеты. Долгожданная команда - и больше 3 тысяч кадетов чеканят шаг на Поклонной горе.

Будущие полицейские, спасатели и военные. В каждой парадной коробке маршируют потомки победителей. Патриотизм и уважение к старшим у них в крови. Этот ежегодный парад - способ еще раз сказать спасибо ветеранам и, конечно, поблагодарить юное поколение за службу.

"Кадеты хорошо знают историю России и мечтают вписать в нее свои имена. Вы умные, сильные, целеустремлённые. Вы успешны в учебе, спорте и творчестве, вы патриоты нашей страны и упорно готовите себя к благородному и важному делу - служению Отечеству и народу", - отметил Собянин.

В этом году в параде участвуют 52 расчета, среди которых — делегации из Санкт-Петербурга, Ижевска, Луганска, Перми, Волгоградской и Белгородской областей, а также кадеты из Республики Беларусь.

"Подвиг всегда там, где человек рискует здоровьем или жизнью во имя высоких целей и во имя ближних своих. Я молюсь Господу, чтобы он сохранял милость свою над отечеством нашим, чтобы давал силы народу строить мирную, независимую, счастливую жизнь, а, если надо, то и защитить священные рубежи Отечества нашего", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В финале парада святейший патриарх Кирилл, мэр Москвы и почётные гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.