Экскурсии, сёрфинг и лесотерапия. Сегодня проект "Московское долголетие" открыл летний сезон. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Первую тренировку - у Большого театра - провёл известный фигурист Александр Энберт. Участники заряжались энергией, выполняя за профессионалом несложные, но весьма эффективные упражнения.

Такие зарядки на свежем воздухе будут проходить по всему городу. Также в программе этого лета - познавательные экскурсии и речные прогулки, а ещё сапсёрфинг, рафтинг и другие водные виды спорта.

Среди новинок - лесотерапия - на природных территориях города. Ну и, конечно, участников ждут автобусные туры, ведь путешествия, даже небольшие, лучшая терапия.

"Недавно китайцы выяснили, что, когда человек путешествует, у него запускаются механизмы самовосстановления, потому что он видит красоту, у него новые знания, образуются новые нейронные связи, он много двигается, и всё это он делает в хорошей компании людей, своих единомышленников", - рассказала заместитель директора ГБУ "Московское долголетие" Алла Семенышева.

Проверить эту мудрость на практике участники смогут уже на ином уровне. На международной выставке, которая проходит в Пекине, проект "Московское долголетие" и Китайская ассоциация социальной помощи и услуг для пожилых людей впервые подписали соглашение о сотрудничестве. В планах - обмен лучшими практиками, а ещё совместные исследования и участие в международных проектах.