В Историческом музее открылась выставка, посвященная Вере Мухиной

Обнажённая "Юлия", вылепленная из дерева, будто греческая богиня, в окружении ярких смелых эскизов театральных костюмов – так и не поставленных спектаклей. Вера Мухина вдохновлялась классическим искусством, увлекалась кубизмом – ее талант не вмещался в рамки соцреализма. Именно поэтому многие ее работы были не поняты и отвергнуты. Вот конкурсный эскиз памятника Якову Свердлову "Пламя революции". То ли ангел, то ли демон в огненном вихре.

"Она не стремится показать узнаваемое лицо, она не стремится создать узнаваемую фигуру, она стремится создать образ революции как таковой. Она с этим постоянно боролась, с этим требованием фотографического сходства, она считала, что не это важно в героях, а важно его внутреннее содержание, лицо его исторических дел", - рассказал Андрей Райкин, куратор выставки "Вера Мухина. Навстречу ветру".

Впервые эту работу публика увидела на выставке в Историческом музее ровно сто лет назад. Теперь вместе с центром "РОСИЗО" здесь переосмысливают творчество Веры Мухиной, условно выделив четыре темы – динамика, героика, лирика и аллегория – именно она стала художественным языком скульптора.

Партийная номенклатура его не понимала. Под эскизом скульптуры "Хлеб" для Москворецкого моста - вердикт: "у колхозницы такого снопа не бывает, таких волос не бывает". Однако главная и самая масштабная аллегория Мухиной покорила весь мир.

Парижская выставка 1937 года глазами французских фотокорреспондентов - эти кадры из иностранных архивов показаны впервые. Вот "Рабочий и колхозница" венчают советский павильон - стремительная энергия, мощь и красота атлантов – не просто грандиозная статуя - символ советского государства.

Сложнейший технологический эксперимент. Образы, оказавшиеся сильнее лозунгов. "Вот этот символ, который был показан на Всемирной выставке в Париже, который должен был рассказать о тех великих изменениях, которые происходили в стране - и она выполнила это совершенно достойно", - рассказал Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.

Ее вдохновлял образ творца – летчика, строителя, учёного. Вот целая галерея портретов – лиц эпохи. Новатор и экспериментатор, Вера Мухина работала в разных жанрах и с разными материалами.

С помощью старых мастеров возрождала художественное стеклоделие. Буквально накануне войны успела создать все эти удивительные вазы и посуду - мечтала, чтобы красота стала частью повседневности. Однако для серийного производства они оказались слишком сложны.

Вера Мухина воспевала красоту человеческого тела и духа. В центре - одна из любимых работ скульптора - "Ветер". Это же стремительное движение - в "Рабочем и колхознице". Навстречу ветру - аллегория ее жизни и творчества.